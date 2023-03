Huawei Store festeggia tre anni con tanti sconti e promozioni fino al 15 marzo

Huawei Store compie tre anni e per celebrare al meglio l’occasione, gli utenti potranno accedere a tantissimi sconti, offerte lampo e promozioni. I vantaggi saranno disponibili fino al 15 marzo e sarà possibile scegliere tra tantissimi device.

Le offerte proposte da Huawei comprendono sconti fino al 50% su una selezione di prodotti pensati per soddisfare le diverse esigenze e budget dei clienti. Inoltre, per tutta la durata dell’anniversario, saranno disponibili vendite lampo ogni 72 ore.

Per rimanere sempre aggiornati e non perdere neanche una promozione esclusiva, è possibile iscriversi alla newsletter del brand. Inoltre, a rendere le offerte ancora più succose, Huawei offre anche la spedizione gratuita dei prodotti.

Tra le migliori promozioni disponibili sullo store ufficiale del brand cinese, possiamo segnalare il nuovissimo Huawei Watch Buds. Si tratta del primo smartwatch con auricolari incorporati, disponibile a 449,90 euro invece di 499,90 euro. Inoltre, gli iscritti allo store potranno ricevere la bilancia Huawei Scale 3 in omaggio.

Sempre restando in ambito smartwatch, il Huawei Watch D è in vendita a 349,00 euro invece di 399,00 euro. Passando al settore PC, il MateBook D 15, con processore Intel i5 di 11a generazione, ampio display Full HD IPS antiriflesso da 15 pollici, è acquistabile con uno sconto del 12%. Il prezzo finale, quindi, arriva a 699,99 euro.

Il MateBook X Pro, il pc ultra sottile e ultra potente con tecnologia Super Device, è scontato a 2.099,99 euro. Tuttavia, con l’aggiunta di solo 9,90 euro, gli utenti possono portarsi a casa anche il tablet Huawei MatePad 11.

Passando al mondo smartphone, il Huawei Mate 50 Pro è disponibile a 1.049,99 euro invece di 1.199,00 euro utilizzando il coupon A23PHONE3. Aggiungendo 1,99 euro, si può ricevere anche l’Huawei Watch GT 3 nelle versioni Active Black oppure Elegant White. Gli auricolari FreeBuds Pro 2 con cancellazione del rumore e Hi-Res sono disponibili al prezzo di 159,99 euro.

Huawei ha scelto di fare le cose in grande e per questo terzo anniversario del proprio Store ha selezionato una vasta gamma di prodotti in sconto. Affrettatevi a visitare la pagina ufficiale per scoprire tutti gli altri device in offerta e sconto, oltre che per vedere quali sono le promozioni lampo attualmente attive.