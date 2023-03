Huawei, grazie al forte orientamento all’innovazione, si è aggiudicata numerosi riconoscimenti ai Global Mobile (GLOMO) Awards. I prestigiosi premi sono stati assegnati durante il Mobile World Congress 2023, la fiera dell’elettronica che svolge a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo.

L’azienda cinese, risultata tra le più premiate di questa edizione, si è aggiudicata i riconoscimenti in quattro diverse categorie: ‘Best Mobile Network Infrastructure’, ‘5G Industry Challenge Award’, ‘Best Mobile Technology Breakthrough’ e ‘Best Mobile Innovation for Emerging Markets’.

La serie MetaAAU di Huawei ha ricevuto il premio ‘Best Mobile Network Infrastructure‘ per le sue innovazioni nell’ambito Massive-MIMO. Questa tecnologia favorisce l’implementazione delle reti 5G con un incremento delle prestazioni e dell’efficienza pur mantenendo la semplicità di installazione e l’elevata versatilità.

Gli sforzi di Huawei nel settore delle telecomunicazioni e dello sviluppo del 5G hanno permesso al brand di ottenere vari riconoscimenti Global Mobile (GLOMO) Awards al MWC 2023

La serie MetaAAU rappresenta la terza generazione di prodotti AAU di Huawei, e utilizza la tecnologia ELAA (Extremely Large Antenna Array) per favorire la transizione green del Massive MIMO. In questo modo, il brand punta alla transizione green al Massive MIMO, un cambiamento che permetterà di migliorare la copertura, la capacità e l’efficienza energetica del 5G.

Huawei ha inoltre ricevuto il premio ‘5G Industry Challenge Award‘ per il progetto di abilitare al 5G un’intera fabbrica specializzata nella produzione di elettrodomestici per la cura del bucato. La sede di questo progetto è uno stabilimento nella città industriale di Jingzhou, in Cina, ed è svolto in collaborazione con Midea e China Mobile.

La serie FDD Beamforming di Huawei si è invece aggiudicata il premio ‘Best Mobile Technology Breakthrough’ per la creazione di una banda ultra-larga semplificata, un beamforming multi-antenna preciso e soluzioni sostenibili. Infine, con la soluzione RuralLink, l’azienda ha ottenuto il premio ‘Best Mobile Innovation for Emerging Markets’.

Il valore delle infrastrutture di rete e lo sviluppo del 5G non è certo una novità per il colosso tecnologico Cinese. Nonostante una presenza meno incisiva in Europa, i prodotti realizzati dal brand sono di assoluto livello. Basti pensare che i Tecnoandroid Awards 2021 hanno visto trionfare le Huawei Freebuds 4 nella categoria “Migliori cuffie TWS 2021”.