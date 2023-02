Se sei un appassionato di gadget che sogna di possedere un dispositivo tech alla 007, allora Huawei Watch Buds potrebbero essere per te.

Questo smartwatch sembra un normale dispositivo wearable, ma il quadrante dell’orologio si apre con un clic per rivelare un paio di auricolari wireless, che sono alloggiati e in carica all’interno dello smartwatch. Questi auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC), insieme ad alcune altre sorprese.

Design e materiali:

A prima vista, Huawei Watch Buds sembra un orologio normale, sebbene un po’ più spesso della media con uno spessore di 14,9 mm. Tuttavia, il design a strati nasconde la sua caratteristica principale, ovvero la presenza di un paio di cuffie auricolari. Il peso totale del dispositivo è di 77,5 grammi, di cui 66,5 grammi sono dell’orologio e una decina di grammi sono delle cuffiette. A titolo di confronto, l’Huawei Watch GT 3 Pro pesa 55 grammi, quindi la differenza di peso è trascurabile.

Nella parte inferiore del quadrante, si trova un pulsante leggermente incassato e abbastanza rigido per evitare aperture accidentali. Se attivato, il pulsante fa sganciare la parte superiore della cassa (display e vetro), che si solleva e rivela due grandi incavi in cui si posizionano le cuffie auricolari. Le cuffie rimangono ancorate magneticamente alla parte che si solleva e devono essere riposizionate lì per chiudere la cassa.

Il sistema appare solido e ben realizzato fin dal primo contatto, con materiali di qualità (cassa in acciaio e superfici in vetro) e finiture curate ed esteticamente gradevoli.

Infine, il cinturino è in vera pelle e molto morbido. Se non dovesse piacere, è facile sostituirlo, ma è difficile non apprezzare il suo comfort.

Display:

La visualizzazione è un pannello AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466×466 pixel, che offre una buona leggibilità all’aperto anche sotto la luce solare grazie alla regolazione automatica della luminosità. Tuttavia, lo speaker e il microfono sono assenti. Sebbene le cuffie siano presenti, un altoparlante sarebbe stato utile in alcune occasioni.

Huawei Watch Buds ha ottenuto la certificazione IPX4, che è la stessa dei suoi auricolari. Ciò significa che può resistere a spruzzi d’acqua, pioggia e sudore, ma non è impermeabile e non dovrebbe essere immerso in acqua.

Per quanto riguarda le cuffie, sono costruite con materiali di alta qualità e offrono un comfort ottimale una volta indossate. Sono piccole, leggere e aderiscono perfettamente all’orecchio. Inoltre, sono dotate di anelli per la ricarica e di magneti per essere ancorate saldamente all’orologio. Offrono anche una buona cancellazione attiva del rumore e una qualità audio eccellente. In sintesi, Huawei ha dimostrato ancora una volta la sua abilità ingegneristica nella costruzione di questi auricolari.

Gli auricolari:

Le stesse cuffie hanno una finitura nera lucida con accenti d’argento e un design ottagonale. Pesano solo 4 g per auricolare, misura un minuscolo 21,8 x 10,3 x 10,3 mm e viene fornito con tre gommini per orecchie in silicone intercambiabili. Sono estremamente comodi da indossare, anche per lunghi periodi di tempo.

Dato che non hanno steli o ali, eravamo preoccupati per la stabilità. Tuttavia, non abbiamo mai avuto alcun problema con gli auricolari che cadono – riescono a reggere ogni minimo movimento.

Software e funzionalità:

Huawei Watch Buds utilizza il sistema operativo HarmonyOS 2 e presenta numerose funzionalità simili a quelle disponibili sui dispositivi indossabili di Google e Apple.

È possibile scegliere di visualizzare tutte le applicazioni in formato griglia (che è l’impostazione predefinita e simile al layout su Apple Watch) o come un elenco, come si troverebbe sui dispositivi Amazfit. Ho preferito la seconda opzione.

Tra le applicazioni preinstallate vi sono quelle per il meteo, la musica (è possibile caricare brani musicali tramite l’app Huawei Health), gli allarmi e molte altre ancora. L’app per smartphone include anche AppGallery di Huawei, che offre una vasta gamma di applicazioni aggiuntive che possono essere scaricate sullo smartwatch, come Petal Maps, un’app per la gestione dei farmaci e un controller dell’app Spotify per l’orologio.

Huawei Watch Buds è in grado di ricevere notifiche dal tuo smartphone e interagire con alcune di esse. Ad esempio, è possibile inviare risposte automatiche e emoji tramite WhatsApp.

È possibile ricevere e rispondere alle chiamate sulle Watch Buds, ma è necessario indossare le cuffie poiché l’orologio stesso non dispone di altoparlanti o microfoni. Inoltre, è possibile caricare la propria musica sullo smartwatch e ascoltarla senza dover utilizzare lo smartphone.

Qualità audio:

Le cuffie presenti nel Huawei Watch Buds, nonostante le loro dimensioni, sono dotate di una tecnologia impressionante, ovvero un’unità a diaframma planare a gamma completa, che è la stessa vista sui Huawei FreeBuds Pro 2. Questa tecnologia è combinata con una bobina a voce piatta e una struttura magnetica quad. Secondo Huawei, tutto ciò si traduce in un suono trasparente, scorrevole, dettagliato e profondo.

La loro gamma di frequenza di 20Hz – 20kHz è in linea con quella degli altri auricolari e corrisponde alla gamma teorica dell’udito umano. Inoltre, sono in grado di produrre fino a 104 dB di volume. La modalità Dynamic EQ disponibile sull’orologio ti consente di aumentare i bassi, gli acuti e le voci sull’audio.

In termini di esperienza d’ascolto quotidiano, le cuffie sono un piacere, soprattutto quando si adattano alle impostazioni di ciò che si sta ascoltando. Le canzoni elettroniche come il remix di Blue Monday – di Sebastian Bohm – hanno un bel colpo di basso, soprattutto quando è potenziato. Anche gli strumenti come archi e synth brillano.

Forse la cosa più unica di queste cuffie è la loro tecnologia di identificazione adattiva. I canali audio si correggeranno automaticamente, a condizione che siano sincronizzati correttamente, in modo che gli auricolari possano essere usati in modo intercambiabile. Quindi, è possibile estrarre l’auricolare di sinistra e usarlo nell’orecchio destro.

Le cuffie sono dotate sia di cancellazione attiva del rumore (ANC) sia di modalità trasparenza. Tuttavia, ANC non blocca il rumore allo stesso livello degli auricolari rivali. Inoltre, le dimensioni ridotte delle gemme non garantiscono lo stesso livello di sigillo acustico di un set autonomo di cuffie.

Inoltre, la modalità trasparenza è utile per quando hai bisogno del tuo ingegno su di te (come attraversare una strada), ma avrai comunque bisogno che il volume sia a un livello basso per ascoltare le conversazioni.

I doppi microfoni sono integrati sugli auricolari in modo da poter essere liberi. Li abbiamo testati su strade trafficate e, sebbene la nostra voce fosse in gran parte chiara, era leggermente sul lato tinny e non tutto il rumore di fondo veniva omesso.

Batteria e autonomia:

Il produttore Huawei dichiara una durata media di circa tre giorni di utilizzo per i suoi auricolari Watch Buds, e personalmente abbiamo riscontrato che questo dato è decisamente preciso. Questi auricolari hanno circa quattro ore di autonomia durante l’ascolto senza la funzione ANC attiva, e circa tre ore con essa abilitata.

Le cuffie si ricaricano automaticamente all’interno dell’orologio, a meno che non si attivi la modalità di risparmio energetico tramite le impostazioni della batteria, che dovrebbero prolungare la durata dell’orologio fino a circa una settimana. Abbiamo notato che quando la batteria dell’orologio è scesa al di sotto del 10%, non si è più verificata la ricarica degli auricolari.

La modalità di impostazione rapida mostra la percentuale di carica per ciascun bocciolo, nonché lo stato di carica dell’orologio stesso.

Il caricabatterie magnetico di Huawei carica l’orologio completamente in poco più di un’ora, il che è molto più veloce di quanto mi sarei aspettato.

Conclusione e prezzi:

Huawei Watch Buds è un bel pezzo di tecnologia, non si può negare. L’hardware sull’orologio è impressionante e gli auricolari sono sia poco appariscenti che comodi. Inoltre, sia le prestazioni audio che di fitness / tracciamento del sonno sono in gran parte abbastanza buone.

Il device sarà disponibile in pre-ordine dal 15 al 28 febbraio. Con un acconto di 30,00 euro, sarà possibile ottenere uno sconto di 30,00 euro da utilizzare sul prezzo finale di lancio di 499,90 euro dal 1° marzo al 19 marzo per acquistare così Huawei Watch Buds al prezzo promozionale di 439,90 euro, che sarà disponibile in Italia a partire da mercoledì 1° marzo.

Un prezzo possiamo dire onesto per avere 2 dispositivi in un unico prodotto. Per essere il primo device del genere, gli ingegneri di casa Huawei hanno fatto un ottimo lavoro.