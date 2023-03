Apple iPhone 15: Samsung perde l’esclusiva sugli schermi

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Display non sarà più l’unico fornitore di schermi per nessuno dei modelli della gamma iPhone 15.

In passato, Apple aveva ordinato i suoi schermi per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Plus esclusivamente da Samsung Display, che mira anche a ottenere ordini OLED anche per gli iPad Pro attesi nel 2024. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 15: Samsung non avrà l’esclusiva sugli schermi

Secondo il noto analista Ross Young, tutti i modelli della gamma iPhone 15 utilizzeranno diversi fornitori per quanto riguarda i display. In pratica, Samsung ha perso l’esclusiva anche sui modelli Pro e Plus. Young non è entrato nel dettaglio e non sappiamo quali saranno gli altri fornitori, ma è probabile che si tratti di LG Display (per gli iPhone 15 Pro) e di BOE (per gli iPhone 15 standard).

Secondo indiscrezioni degli scorsi giorni, il display del nuovo iPhone 15 sarà leggermente più grande del predecessore, si parla di 6.2 pollici rispetto ai 6.1 pollici dell’anno scorso, una differenza davvero minima. Il piccolo colpo di scena che riguarda iPhone 15 è derivato dalle immagini cad dei modelli diffuse da Ian Zelbo e pubblicate da 9to5Mac che mostrano come il display venga leggermente ingrandito senza però interessare i valori di spessore e larghezza rispetto alla generazione attuale. Sembra dunque che iPhone 15 romperà la simmetria con iPhone 15 Pro, che invece dovrebbe rimanere sulle dimensioni del modello 2022 da 6.1 pollici.

I due modelli più grandi come iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max dovrebbero essere confermati a 6,7 pollici. Le altre anticipazioni riguardano le colorazioni dei modelli e più precisamente di iPhone 15 Pro, che dovrebbe essere disponibile anche nella colazione rosso scuro con un effetto vagamente metallizzato, quindi ben differente dal rosso acceso della versione Product Red, mentre iPhone 15 standard potrebbe uscire anche nelle singolari sfumature blu e rosa chiaro. Non ci resta che attendere per maggiori informazioni.