Negli ultimi anni il colosso Motorola ha dato nuova vita alla serie Razr con i primi modelli pieghevoli che ha lanciato sul mercato.

Non è stato di certo un trionfo, con alcuni comprensibili problemi di gioventù che hanno contribuito ad uno scarso successo sul mercato. Il nuovo Razr 2023 è stato recentemente confermato. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questione.

Motorola Razr 2023 confermato

Abbiamo recentemente visto il colosso stupire con un nuovo tipo di dispositivo, con schermo arrotolabile, parliamo di Rizr, il concept che ha mostrato recentemente e che appare molto interessante, con una struttura sensata e un’interfaccia software dedicata che sembra pronta al debutto sul mercato. Motorola alla CNBC, ha confermato che il nuovo Motorola Razr 2023 arriverà “molto presto”.

Nell’ambito di questa conferma il CEO Yuanqing Yang ha anche riferito che il nuovo pieghevole presenterà dei sostanziali miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti di Razr. I rumor indicano che i principali miglioramenti si focalizzeranno sull’aspetto della cerniera e della piega del display. Sicuramente questo aspetto è stato uno dei punti delle generazioni precedenti.

Quindi quello che dovrà fare Motorola sarà sviluppare un Razr 2023 che costituisca una valida alternativa ai Flip di Samsung, anche in termini di prezzo. Staremo a vedere se questa sarà la volta buona. Non ci resta che attendere per scoprire durante quale periodo dell’anno verrà svelato al mondo intero.