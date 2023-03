Il phishing è una pratica criminale che mira a rubare informazioni personali e finanziarie tramite l’invio di messaggi fraudolenti, come email, messaggi di testo o chiamate telefoniche, che sembrano provenire da fonti affidabili, come banche o istituti finanziari. In molti casi, i messaggi di phishing sono progettati per sembrare autentici e persuadere l’utente a fornire informazioni personali o ad accedere a siti web compromessi.

Una volta che l’utente fornisce le informazioni richieste, i criminali informatici possono utilizzarle per effettuare transazioni fraudolente o accedere a account bancari o altri servizi online. In alcuni casi, i criminali informatici possono anche utilizzare le informazioni raccolte per commettere atti di furto di identità.

Le banche e gli istituti finanziari sono spesso bersagliati dai truffatori che cercano di impersonare i loro marchi per rubare informazioni dai clienti. Ad esempio, Intesa Sanpaolo, una grande banca italiana, ha visto numerosi tentativi di phishing che cercano di rubare le credenziali dei clienti attraverso email o siti web fraudolenti.

Phishing a nome di Intesa Sanpaolo

La nuova mail di fishing che sta colpendo gli utenti italiani ribadisce perfettamente il concetto, quest’ultima avvisa la vittima di un blocco sulla sua carta di credito da dover risolvere effettuando l’accesso presso un apposito link il quale però rimanda su una pagina fasulla all’interno della quale non appena digitati i vostri codici bancari verrebbero immediatamente copiati e inviati al creatore della truffa consentendogli così di svuotare il vostro conto corrente con facilità.

Onde evitare qualsiasi tipologia di problema il consiglio da seguire è molto semplice, cestinate immediatamente la mail non appena la riconoscete.