Il canone Rai 2023 può non essere pagato da alcuni utenti, una notizia che indubbiamente vi abbiamo già raccontato in passato, e con la quale molti di voi si continuano a confrontare, nell’estenuante speranza di risultare inclusi nella selezione di utenti che potrebbero a tutti gli effetti ottenere l’esenzione dal pagamento.

Una delle tasse più odiate e discusse del 2023 è pronta per venire addebitata in automatico nelle bollette dell’energia elettrica, il pagamento non si discosterà da quanto siamo abituati a vedere, verrà razionalizzato in 10 rate fisse da 9 euro l’una, per un totale quindi di 90 euro, suddivisi sulle prime dieci mensilità dell’anno.

Canone Rai 2023, quali sono le notizie riguardanti l’esenzione

Il canone Rai è una tassa che deve essere versata dall’utente che si trova in possesso di un’apparecchiatura televisiva, ciò sta a significare di base che nel caso in cui presso l’abitazione non sia presente un televisore, può essere richiesta l’esenzione. L’addebito è automatico con la presunzione che tutti noi abbiamo un dispositivo di questo tipo, così non fosse potete richiedere l’esenzione presentando una autodichiarazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’unica altra frangia di utenti che si ritrova invece a poter richiedere l’esenzione legalmente, è legata agli over75, che presentano un reddito famigliare annuo del valore inferiore agli 8000 euro. Questa cifra, prestate attenzione in merito, deve comprendere tutti i membri della famiglia, o meglio coloro che rientrano all’interno dello Stato di Famiglia all’atto di presentazione della domanda.