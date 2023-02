L’operatore Vodafone Italia ha recentemente annunciato un ampliamento della propria collaborazione, già esistente, con Google in Europa.

Sfrutterà la piattaforma cloud di Google per i messaggi RCS, farà entrare nel catalogo Vodafone i dispositivi Pixel e darà Android TV alla Vodafone TV. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone sigla una nuova collaborazione con Google

L’accordo in questione è di quelli importanti, specie per quanto riguarda l’enorme esposizione pubblicitaria e di mercato che avranno i dispositivi Pixel, al contrario di quanto accade oggi, almeno in Italia. Nel corso del 2023, negli store di Vodafone in Europa verranno introdotti e venduti i dispositivi Google Pixel 7, Pixel Buds e anche il Pixel Watch.

La nuova collaborazione vedrà protagonista proprio lo smartwatch di Google, dato che Vodafone ha dichiarato che il Pixel Watch sfrutterà ovviamente la rete 4G LTE di Vodafone e il suo servizio OneNumber, ovvero la condivisione dello stesso numero telefonico tra smartphone e smartwatch. Finora era disponibile solo per Apple Watch. La messaggistica RCS di Vodafone si appoggerà alla piattaforma Google Jible Cloud.

Infine, la nuova collaborazione tra Google e Vodafone porterà Android TV a diventare il sistema operativo del box della Vodafone TV, consentendogli l’accesso alle migliaia di giochi e app del Google Play Store. Nonostante l’accordo sia europeo e riguarda tutta Europa, ancora non si hanno certezze sull’attuazione della partnership appena descritta. Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.