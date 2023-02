Poche ore fa, TIM ha reso disponibili online, tramite una pagina dedicata, le offerte TIM Power Supreme e Power Special, che partono da 7,99 euro al mese e includono la possibilità di ottenere fino a 150 Giga mensili insieme a minuti e SMS, a patto di provenire da determinati operatori. I clienti di Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO hanno avuto accesso alle offerte TIM Wonder Five e TIM Wonder Six sul sito web della società per qualche tempo. Ora il sito web di TIM si è sincronizzato con il portafoglio di offerte dell’operatore presenti nei punti vendita.

Per questo motivo, oltre alle offerte Wonder Five e Wonder Six, i clienti possono ora attivare online le offerte TIM Power Supreme e TIM Power Special attraverso una pagina specifica del sito dell’operatore. Chi è curioso di passare a TIM per le proprie esigenze di telefonia mobile può farlo selezionando il proprio operatore attuale da un menu a tendina e poi esplorando le offerte esclusive che TIM ha da offrire.

Passa a TIM e risparmia: le offerte più vantaggiose per la telefonia mobile

Tuttavia, chi passa da altri operatori può comunque approfittare dell’offerta Wonder di TIM, che include 50 GB di dati mensili a 9,99 euro al mese. Rispetto a Fastweb e ad altri MVNO, il canone mensile di 7,99 euro di TIM per dati e SMS illimitati è l’offerta più vantaggiosa.

Chi passa a TIM da PosteMobile, Fastweb, CoopVoce o qualsiasi altro operatore virtuale può scegliere tra i 7,99 euro al mese di TIM Power Supreme o i 7,99 euro al mese di TIM Power Supreme Simple. Per 7,99 euro al mese addebitati sul proprio conto, è possibile avere TIM Power Supreme, che include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Gigabyte (50 Gigabyte di base più 50 Gigabyte) di traffico Internet mobile su rete 4G fino a 150 Mbps in download (di cui 8 Gigabyte in UE).

TIM Power Supreme Easy costa 7,99 euro al mese e può essere pagata con carta di credito, carta di conto corrente o carta prepagata attraverso il servizio TIM Ricarica Automatica. Questo piano include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Gigabyte (100 Gigabyte di base più 50 Gigabyte) di traffico Internet mobile su rete 4G fino a 150 Mbps in download (di cui 8 Gigabyte in UE).

Secondo il sito web di TIM, possono usufruire del pacchetto TIM Power Supreme gli abbonati alle seguenti reti: PosteMobile, BT Enia Mobile, BT Italia full MVNO, Coop full, Coop italia, Daily Telecom, DIGI Mobil, Whitu Italia, Fastweb full, Green ICN, Intermatica, Spusu/Mass Response, Nextus, Nextus Telecom/NT Mobile, Noitel, Noitel Italia srl, NV Mobile.

Inoltre, alcune offerte da 9,99 euro sono attualmente disponibili solo se si sceglie Iliad come operatore domestico al momento dell’acquisto online, ma è possibile attivarle nei negozi con Fastweb, PosteMobile e altri MVNO.