MWC 2023, Bullit Group presenta i dispositivi che vi salveranno la vita

Il mondo si sta riunendo tra le quattro ampie mura del MWC 2023, situo a Barcellona. Qui centinaia di prodotti tech verranno presentati dal 27 febbraio al 2 marzo, come per esempio il Cat S75 del produttore Bullit Group e il Motorola Defy Satellite Link.

MWC 2023: la collaborazione tra Motorola Defy Satellite Link e Cat S75

Cat S75

Il produttore britannico di telefoni cellulari innovativi Bullitt Group ha presentato il nuovo modello di punta Cat S75. Il dispositivo, dotato di caratteristiche di robustezza leader del settore, resiste a tutto ciò che la vita gli riserva, anche alla perdita di segnale. Oltre alla connettività 5G super veloce, questo dispositivo include il chip NTN (non-terrestrial network) di state-of-the-art di MediaTek che consente una connettività diretta con i satelliti geostazionari a 37.500 km sopra la Terra, rendendo possibile inviare un messaggio o fare una richiesta di assistenza SOS, anche in zone senza copertura mobile.

Il Cat S75 è il telefono più resistente finora, costruito per sopravvivere, resiste persino a cadute ripetute su lastre di acciaio da un’altezza fino a 1,8 metri. Inoltre risulta impermeabile all’ingresso di polvere, sabbia e sporcizia e resistente a getti d’acqua ad alta pressione. La batteria da 5000mAh garantisce fino a 2 giorni di autonomia con supporto per la ricarica rapida da 15 W e la ricarica wireless Qi. È alimentato dal processore octa-core MediaTek Dimensity 930 da 2,2 GHz, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili tramite scheda MicroSD.

Il telefono include un array di fotocamere triple (sensore principale da 50 MP, sensore grandangolare da 8 MP, sensore macro da 2 MP) con modalità subacquea sul retro e fotocamera frontale da 8 MP. Lanciato su Android 12, il Cat S75 riceverà due aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza.

Motorola Defy Satellite Link

D’altro canto ma sempre in collaborazione con Bullit Group, è stato presentato al MWC 2023 il Motorola Defy Satellite Link. Si tratta di un dispositivo dotato di satellite utile per chi ama fare escursione. Il suo peso è di appena 70 grammi e presenta un rivestimento robusto, con certificazione IP68, la quale gli permette di resistere a sbalzi di temperatura (da -30° C a 55° C), urti, polvere e al contatto con l’acqua. Grazie a queste caratteristiche, il dispositivo può essere utilizzato in qualsiasi condizione meteorologica e ambientale, senza il rischio di danni o malfunzionamenti.

Il Defy Satellite Link si collega allo smartphone tramite Bluetooth 5.1 e integra la connettività GPS, Glonass, Galileo e Beidou. Inoltre, combinando il dispositivo con l’app Bullitt Satellite Messenger, è possibile utilizzare la messaggistica bidirezionale nelle aree in cui la disponibilità della rete cellulare è scarsa o assente.

Il dispositivo presenta tre tasti fisici che consentono di accenderlo o spegnerlo, eseguire il check-in della propria posizione e inviare un messaggio di SOS. Queste funzionalità sono disponibili anche se lo smartphone è spento o ha smesso di funzionare, garantendo un’ulteriore sicurezza in caso di emergenze. La batteria interna è da 600 mAh e si ricarica tramite USB di tipo C. Inoltre, presenta una pratica cinghia per agganciarlo a zaini, borse o all’attrezzatura da trekking, rendendolo facile da trasportare e utilizzare in ogni situazione.