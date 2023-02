Siamo ormai quasi giunti al mese di marzo 2023 eppure l’operatore telefonico Vodafone ha deciso di continuare a proporre ai propri clienti e non solo l’attivazione di diverse offerte mobile molto interessanti. Tra queste sono ancora disponibili le offerte Vidafone Bronze e Vodafone Silver.

Vodafone, continuano ad essere disponibili numerose offerte mobile

Anche per il mese di marzo, l’operatore telefonico rosso ha deciso di continuare a proporre alcune delle sue offerte mobile più apprezzate. Tra queste, come già accennato, ci sono Vodafone Bronze e Vodafone Silver. Si tratta tuttavia di offerte personalizzate che vengono proposte agli utenti per mezzo di banner pubblicitari nell’app ufficiale My Vodafone.

In alcuni casi, l’offerta Vodafone Bronze include 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo speciale di soli 6,90 euro al mese. Viene poi proposta ad alcuni utenti anche l’offerta Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima ha un costo di 7,90 euro al mese. Include però un maggiore quantitativo di traffico dati pari a 70 GB e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Immancabile poi l’offerta mobile denominata Vodafone Silver, nella sua versione da 9,90 euro al mese. In questo caso, l’offerta include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 300 minuti di chiamate verso alcune destinazioni internazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati con connettività 4G. Ricordiamo che l’offerta viene proposta spesso anche nella versione con ben 200 GB di traffico dati.