Le persone che utilizzano spesso il bancomat o lo sportello automatico ATM dovrebbero stare attenti ad una nuova truffa. Attualmente molti truffatori sono diventati abili a rubare i dati della carta di credito tramite dei metodi molto sofisticati. Ecco come vanno a caccia di dati sensibili.

Dalla pandemia, il pagamento senza contatto è diventato sempre più popolare. Ed è per questo che è diventato molto più difficile per i truffatori ottenere informazioni sul tipo di carta di credito utilizzato dalla vittima. Come riportano gli esperti di sicurezza di Kaspersky, c’è un nuovo malware che dovrebbe fare il lavoro sporco senza lasciare traccia.

Ciò riguarda le versioni 06.03.8070, 06.03.8072 e 06.03.8080 del malware Prilex PoS. Questo software infetta i terminali di pagamento. I dati delle carte di credito che vengono inserite nel dispositivo, così come i PIN inseriti, vengono da esso registrati e finiscono nelle mani di malintenzionati.

Ecco cosa puoi fare per proteggerti

Tuttavia, il pagamento senza contatto aggira questa truffa. Per questo il malware è stato adattato a questo nuovo tipo di pagamento. Una nuova funzionalità ora blocca i pagamenti contactless. Gli acquirenti sono così costretti a inserire la propria carta nel dispositivo, dando ai criminali l’accesso ai dati.

I consumatori hanno poche opzioni per difendersi da questo approccio. Di solito non è possibile stabilire dall’esterno se un dispositivo è effettivamente infetto. La cosa più importante è dare un’occhiata regolare alle transazioni ogni volta che si presenta l’occasione. Se noti delle irregolarità all’interno del tuo conto personale, contatta immediatamente la tua banca o presentati in una filiale di fiducia.