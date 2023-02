La generazione rapida di immagini AI è possibile su qualsiasi telefono Android. In un recente video dimostrativo, Qualcomm è stata in grado di generare un’immagine da 512 x 512 pixel di un gatto che indossa un’armatura utilizzando il generatore di immagini AI versione 1.5 Stable Diffusion.

Per raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri dell’azienda hanno utilizzato un processo chiamato “quantizzazione“. Senza approfondire troppo, hanno sostanzialmente preso la versione desktop di Stable Diffusion, l’hanno ridotta e ottimizzata per i dispositivi mobili. Secondo Qualcomm, il processo “aumenta le prestazioni e risparmia energia consentendo al modello“, cosa che gli permette di funzionare in modo più efficiente.

Non si sa esattamente quale dispositivo mobile sia stato utilizzato nella dimostrazione. Tuttavia, sappiamo che era alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, lo stesso chipset trovato sul Samsung Galaxy S23.

Il gap tra dispositivi sparirà

Vale la pena notare che altri sviluppatori sono riusciti a mettere Stable Diffusion sul Sony Xperia 5 II, ma la generazione di immagini su quel telefono ha richiesto circa un’ora a causa dell’hardware più debole. Il principale risultato del successo di Qualcomm è la sua velocità e cosa potrebbe significare per gli utenti in futuro.

Il problema è che usare l’intelligenza artificiale generativa richiede una discreta quantità di potenza di calcolo per funzionare. Gli sviluppatori di Stable Diffusion, ad esempio, consigliano di utilizzare un computer dotato di hardware NVIDIA e, in particolare, di almeno 6,9 GB di VRAM (RAM video) per creare immagini. Gli smartphone non sono dotati di VRAM poiché i produttori optano per la normale RAM per eseguire il software sul dispositivo. Ma ora questa discrepanza di alimentazione sta iniziando a svanire, quindi potremmo vedere questa tecnologia spuntare su più dispositivi mobili in futuro.