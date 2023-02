L’operatore Tim Italia, a partire dal prossimo 27 febbraio 2023 lancerà per un periodo limitato la nuova carta servizi denominata 5G ON, grazie alla quale i clienti che attiveranno una SIM con offerta senza 5G incluso potranno aggiungere la rete mobile di quinta generazione ad un costo di attivazione una tantum, per raggiungere velocità fino a 2 Gbps.

L’opzione 5G ON ha un costo di 0 euro al mese con un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum e sarà attivabile per alcuni nuovi clienti Tim dal 27 febbraio al 30 aprile 2023. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim: sta per arrivare 5G ON

L’opzione 5G ON sarà disponibile solo per i nuovi clienti che nel periodo promozionale attiveranno una nuova linea mobile Tim, sia con nuovo numero che richiedendo la contestuale portabilità del numero da altro operatore, con alcune specifiche offerte che non includono l’abilitazione al 5G, quindi limitate alla navigazione 4G.

I clienti in questione potranno ottenere l’abilitazione all’utilizzo della rete 5G di TIM con l’offerta tariffaria che sarà sottoscritta, ad un prezzo mensile scontato rispetto all’add on standard 5G ON a 5 euro al mese. Le offerte con la quale sarà possibile attivare 5G ON sono davvero tantissime, un esempio sono Silver Pro, Gold Pro, Steel New GPRO, Wonder One, Wonder, Wonder Two, Wonder Four, Steel TB, Privilege TB e moltissime altre.

Secondo quanto riportato nella pagina dedicata alle caratteristiche tecniche del 5G di Tim, con la rete mobile di quinta generazione è possibile raggiungere una velocità di navigazione massima pari a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. I clienti che hanno attivato prima del 27 febbraio 2023 una nuova linea Tim, con nuovo numero o con portabilità da altro operatore, non potranno acquistare l’opzione 5G ON a 9,99 euro una tantum, in quanto la linea verrà inibita all’attivazione.