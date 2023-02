Il colosso sud coreano Samsung è attivo nel campo degli smartphone, tablet, elettrodomestici e anche nel campo dei dispositivi indossabili, con il suo Galaxy Watch.

La serie Galaxy Watch 5 figura come tra le migliori alternative attuali nel settore degli indossabili. All’orizzonte c’è Galaxy Watch 6, la nuova serie di smartwatch per la quale abbiamo appena appreso i primi rumor.

Samsung Galaxy Watch 6 ci stupirà

Secondo quanto riferito dal noto leaker Ice Universe, Galaxy Watch 6 potrebbe arrivare sul mercato con un vetro curvo. Questa sarebbe una sostanziale novità rispetto ai modelli precedenti. Ricordiamo che Samsung aveva implementato un vetro curvo per Galaxy Watch Active 2, prima dell’avvento di Wear OS per i suoi indossabili.

Questa novità, se confermata, apporterebbe nuovo appeal alla serie di smartwatch Samsung. La soluzione del vetro curvo fa subito pensare agli Apple Watch della mela, sicuramente tra i diretti rivali dei Galaxy Watch. Vi ricordo che lo scorso 1° febbraio 2023 il colosso ha presentato i nuovi top di gamma quali Galaxy S23 ma ancora non si è visto spuntare il nuovo wearable.

Solitamente il colosso tiene un altro evento di presentazione nei mesi estivi, dedicato ai foldable, non possiamo escludere che durante questo evento possa presentare anche i nuovi Galaxy Watch. Potrebbe anche dedicare un evento separato e a parte. Per scoprirlo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo. Noi ovviamente vi terremo aggiornati su qualsiasi novità!.