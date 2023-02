Il noto marchio automobilistico francese Peugeot ha da poco tolto i veli su una nuova vettura. Stiamo parlando in particolare della versione restyling della sua Peugeot 508. Per il momento sappiamo che debutterà ufficialmente in Europa a partire da giugno 2023. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Peugeot annuncia ufficialmente il restyling della nuova Peugeot 508

La nuova Peugeot 508 ha finalmente rinnovato il suo look in questa nuova versione restyling, sia in versioe berlina sia in versione station wagon. In particolare, sulla parte frontale troviamo i nuovi fari con la nuova tecnologia Matrix LED e non manca ovviamente il nuovo logo dell’azienda automobilistica. Stesso discorso anche per quanto riguarda il posteriore, dove spiccano anche i nuovi gruppi ottici.

La carrozzeria della vettura si arricchisce poi con tre nuove colorazioni inedite che vanno ad aggiungersi a quelle già presenti. Sono stati rivisti leggermente anche gli interni di questa vettura. Nello specifico, troviamo un display da 12 pollici per la strumentazione digitale e un display da 10 pollici per il sistema di infotainment. Si potrà poi selezionare tra diverse modalità di guida, tra cui Elettrica, Eco, Ibrida, Normale, Sport e 4WD.

Dal punto di vista delle motorizzazioni, la vettura è disponibile in queste versioni: