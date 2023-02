Gli utenti di iPhone potranno ora ritirare i messaggi inviati su WhatsApp entro 15 minuti, mentre l’applicazione esplora anche nuove funzionalità. La nota applicazione di messaggistica criptata WhatsApp, ora di proprietà di Meta, è al lavoro su una funzione che consentirebbe agli utenti di iPhone di ritirare i messaggi già inviati. L’iOS 16 di Apple ha introdotto la possibilità di richiamare o reinviare un iMessage dopo che è già stato inviato al destinatario.

Quando gli utenti toccano e tengono premuto su una bolla di chat dopo l’invio di un messaggio, viene presentata la possibilità di modificarlo. Secondo WaBetaInfo, gli utenti di WhatsApp avranno 15 minuti di tempo dopo l’invio di un messaggio per modificarlo. Questa funzionalità è simile a quella di iMessage di Apple. D’altra parte, Telegram dà ai suoi clienti due giorni interi per apportare qualsiasi modifica ai loro messaggi.

WhatsApp si aggiorna con la funzionalità di ritiro messaggi

Alcuni beta tester di WhatsApp saranno presto in grado di modificare i loro messaggi in uscita dopo aver ricevuto un aggiornamento che prevede questa capacità. Tuttavia, non si sa ancora quando l’opzione sarà resa accessibile a tutto il pubblico.

L’idea che WhatsApp stia valutando la prospettiva di implementare newsletter private è un altro sviluppo degno di nota nel regno di Meta. Nel codice sorgente dell’ultima versione beta di Android, WABetaInfo ha scoperto riferimenti a questa funzionalità. Gli utenti possono condividere informazioni con i loro follower accedendo a una parte segreta della pagina di stato. Nell’ultima settimana Whatsapp ha iniziato il roll-out delle funzionalità picture-in-picture, che consente agli utenti iPhone di riprendere le conversazioni video in una finestra più piccola.