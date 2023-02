Il settore degli smartphone pieghevoli continua ad espandersi e ad accaparrarsi consensi da parte degli utenti. Il produttore cinese Oppo, ad esempio, ha da poco portato in veste ufficiale anche in Italia i suoi nuovi pieghevoli Oppo Find N2 e Oppo Find N2 Flip. Molto presto, però, sarà il turno del produttore Motorola. Quest’ultimo dovrebbe infatti annunciare il nuovo pieghevole Motorola Razr 2023. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il leaker Evan Blass ha pubblicato in rete alcune sue immagini renders che ci hanno rivelato la presenza di un display esterno più ampio.

Motorola Razr 2023 sta per arrivare con un display esterno più ampio

Anche Motorola annuncerà molto presto sul mercato il suo nuovo smartphone pieghevole di quest’anno. Come già accennato, si tratta del prossimo Motorola Razr 2023 e ora abbiamo un’idea di come sarà il suo design. Il noto leaker Evan Blass ha infatti postato in rete diverse immagini renders che lo ritraggono.

Osservando queste immagini, possiamo notare come questo smartphone sarà caratterizzato da un display esterno decisamente più ampio rispetto ai precedenti modelli. Questo potrebbe permettere di svolgere più azioni anche mantenendo lo smartphone chiuso, senza doverlo aprire ogni volta.

Questo schermo includerà poi sempre due fotocamere ed un piccolo flash. Dal punto di vista estetico, invece, il nuovo device di Motorola sembra che ricalcherà le stesse linee del rivale Samsung Galaxy Z Flip 4. Ricordiamo inoltre che, secondo quanto riportato da Evan Blass, il nuovo Motorola Razr 2023 sarà annunciato ufficialmente sul mercato mobile il prossimo 1 giugno 2023. Staremo a vedere se sarà effettivamente così.