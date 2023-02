Il colosso Vivo ha portato in Europa, e quindi anche in Italia, il nuovissimo X90 Pro, un camera-phone lanciato sul finire del 2022 in Cina, dotato del sensore di imaging più grande mai realizzato, frutto della partnership con ZEISS.

Il dispositivo monta una tripla fotocamera posteriore, che ha il suo fiore all’occhiello nel sensore personalizzato Sony IMX989 da 1 pollice che scatta a 50 megapixel, con apertura f/1,75 e pixel grandi 3,2 μm. Andiamo a scoprire tutti gli altri dettagli.

Vivo X90 Pro sbarca anche in Italia

Come appena anticipato, le fotocamere hanno un ruolo di spicco, il sensore personalizzato di Sony rende il dispositivo unico nella sua specie. Oltre alla fotocamera principale, sul retro troviamo anche una grandangolare a bassa distorsione con FOV 108° e sensore Sony IMX663 da 12 megapixel con apertura f/2,0, ideale anche per le macro.

Anche frontalmente abbiamo una fotocamera da 50 megapixel, ma con fuoco fisso da 50mm: Sony IMX758, con un’apertura di f/1,6, cioè molto luminoso, ideale per selfie anche in scarse condizioni di luminosità. Vanta anche una stabilizzazione ottica dell’immagine personalizzata. Le ottiche sono ZEISS con rivestimento T* Coating, per migliorare le capacità di fotografia notturna e astrofotografia, mentre sul fronte video abbiamo la possibilità di registrare filmati in 4K in condizioni di scarsa illuminazione.

Ci sono poi vari effetti creativi sviluppati da vivo e ZEISS, come lo ZEISS Cine-flare Portrait o lo ZEISS Miniature Effect: il primo simula l’effetto flare, il secondo serve a creare l’illusione di una scena in miniatura senza necessità di post-editing. Vivo X90 Pro arriverà presto in Italia nella sola colorazione Legend Black al prezzo di 1.299 euro.