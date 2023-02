RigeneraMi è un interessante progetto di volontariato promosso dal Rotaract Club Milano Sforza, che mira a ridurre i rifiuti tecnologici e l’inquinamento dando nuova vita a dispositivi informatici che altrimenti sarebbero finiti nella spazzatura. Il progetto è stato lanciato nel 2021 ed ha già riscosso un successo tale da essere premiato come “Miglior Service del 2022” dal Distretto Rotaract 2041 di Milano.

Il successo del progetto RigeneraMi non si è fermato all’anno scorso, ma quest’anno i ragazzi del Rotaract e tutti i soci del Rotary si sono mobilitati per raggiungere importanti obiettivi per la comunità. L’obiettivo principale è quello di aiutare le persone in difficoltà, soprattutto quelle in condizioni di fragilità socio-economica, donando loro dispositivi informatici che altrimenti non potrebbero permettersi.

RigeneraMi: sostenibilità ambientale e sociale

RigeneraMi mira anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inquinamento e dello spreco tecnologico. Secondo un recente studio, solo il 20% dei rifiuti elettronici viene smaltito correttamente, mentre il resto finisce in discarica o viene esportato illegalmente nei Paesi in via di sviluppo. Il risultato è un’enorme quantità di rifiuti che inquina il suolo, l’acqua e l’aria, causando danni irreparabili all’ambiente e alla salute delle persone.

RegeneraMi raccoglie dispositivi informatici usati, li ricondiziona e li distribuisce alle persone bisognose. Come successo lo scorso anno in cui sono stati donati circa 30 PC alla Fondazione Fratelli di San Francesco, ai fini dell’attività didattica dei minori non accompagnati presenti in comunità. La rigenerazione avviene con l’aiuto di esperti del settore, che controllano e riparano i dispositivi in modo che funzionino come nuovi. Una volta ricondizionati, i dispositivi vengono distribuiti alle persone bisognose attraverso le associazioni del territorio.

Il progetto RigeneraMi si rivolge a tutti coloro che vogliono donare i propri dispositivi informatici usati, dai privati alle aziende. In questo modo, si può contribuire a ridurre i rifiuti tecnologici e a migliorare la vita delle persone.

In conclusione, RigeneraMi è un progetto ambizioso e concreto che mira a combattere i rifiuti tecnologici e l’inquinamento aiutando le persone in difficoltà. Grazie al contributo dei soci del Rotary e dei ragazzi del Rotaract, il progetto sta ottenendo risultati notevoli e promette di fare ancora di più in futuro. Se anche voi volete contribuire a questa nobile causa, potete contattare il Rotaract Club di Milano Sforza (segreteria.racmilanosforza@gmail.com) e donare i vostri vecchi dispositivi informatici.