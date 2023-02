Soltanto qualche giorno fa il sotto brand di Xiaomi ha tolto i veli sulla sua nuova serie di smartphone. Stiamo parlando dei nuovi Poco X5 e Poco X5 Pro. Tuttavia, secondo quanto è emerso nelle ultime ore, l’azienda avrebbe intenzione di presentare molto presto un altro membro di questa famiglia, ovvero una versione GT.

Poco presenterà a breve anche il nuovo smartphone Poco X5 GT

A quanto pare il sotto brand di Xiaomi non ha ancora finito le sorprese. Come già accennato, infatti, sembra che l’azienda abbia intenzione di annunciare un altro membro della famiglia X5. Si tratterebbe in particolare del prossimo Poco X5 GT. Nel corso delle ultime ore, il device in questione ha già ricevuto diverse certificazioni di rilievo.

Nello specifico, il nuovo smartphone di Poco ha ricevuto sia la certificazione IMDA (Infocomm Media Development Authority) sia la certificazione BIS (Bureau of Indian Standards). Sulla prima certificazione lo smartphone è stato registrato con il numero di modello 23049PCD8G, mentre sulla seconda è stato registrato come 23049PCD8I.

Secondo le indiscrezioni emerse in rete, il prossimo Poco X5 GT potrebbe essere caratterizzato dalla presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+. Sul retro, dovrebbe poter contare sulla presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP. Le prestazioni, invece, dovrebbero essere affidate al soc Snapdragon 7 Gen 2.

Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo device dell’azienda cinese Poco. Staremo a vedere quando sarà annunciato ufficialmente sul mercato mobile e se arriverà anche questo modello in Italia.