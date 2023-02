netflix-i-limiti-sulla-condivisione-password-causano-preoccupazioni-tra-i-clienti

Il recente aggiornamento al centro assistenza di Netflix ha generato preoccupazioni tra i clienti, in quanto il servizio di streaming sembrava richiedere ai clienti di scegliere un “luogo principale” per tutti gli account che appartengono alla stessa famiglia. Tuttavia, l’estensione delle restrizioni a nuovi Paesi ha suscitato ulteriori preoccupazioni tra gli abbonati, che hanno espresso critiche e domande riguardo alle nuove limitazioni.

In particolare, diversi abbonati hanno minacciato di abbandonare il servizio in caso di ulteriori tariffe, mentre altri hanno ipotizzato che ciò possa andare a vantaggio dei concorrenti di Netflix come Amazon Prime Video e Disney+. Netflix ha chiarito che gli account possono essere condivisi solo all’interno del nucleo familiare, il che significa che solo chi vive nella stessa area fisica del proprietario dell’account può utilizzarlo.

Netflix sta aggiornando la sua politica di condivisione

Le persone che non risiedono nel nucleo familiare dovranno iscriversi a un proprio account per poter guardare, anche se in alcuni Paesi è possibile aggiungere un ulteriore membro a pagamento. Gli utenti hanno ora la possibilità di gestire e modificare la loro posizione primaria all’interno dell’app Netflix, ma le nuove restrizioni stanno ancora suscitando dubbi e preoccupazioni tra gli abbonati.

Yahoo Finance ha contattato Netflix per avere chiarimenti sulle domande che vengono poste più di frequente, ma l’azienda ha indirizzato i partecipanti alle pagine del centro assistenza della piattaforma, dove sono elencate le linee guida per ogni Paese in cui è stata attuata la limitazione. Nonostante ciò, gli abbonati continuano ad esprimere preoccupazione riguardo alle nuove restrizioni e alla loro applicazione, soprattutto in un momento in cui i servizi di streaming sono sempre più importanti per l’intrattenimento a casa.