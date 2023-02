Sei fortemente dipendente dal tuo smartphone? Uno strumento indispensabile per la vita moderna, ma un uso eccessivo non è privo di rischi. Un nuovo studio australiano mostra che la nomofobia, la paura di essere lontani dal cellulare, può danneggiare la salute fisica e mentale e portare a comportamenti pericolosi.

Hai mai provato a spegnere lo smartphone tutto il giorno? I telefoni cellulari sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana e ovviamente hanno molti vantaggi, purché non ne diventiamo completamente dipendenti. Un nuovo studio di ricercatori australiani mostra che la nomofobia, che è caratterizzata da un’eccessiva paura di disconnettersi dal cellulare, può essere la causa di comportamenti pericolosi per la propria salute e quella degli altri.

È una condizione che colpisce molte più persone di quanto si possa pensare e può essere pericolosa sia fisicamente che mentalmente.

Un problema di molti adolescenti

Lo studio, pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, ha intervistato 2.838 partecipanti sulle loro abitudini di utilizzo e sul loro attaccamento ai loro smartphone. Lo studio è stato condotto in Australia, dove il 99,2% dei partecipanti ha riportato una qualche forma di nomofobia. Più di otto soggetti su 10 presentavano livelli di nomofobia da lievi a moderati, non meno del 13,2% presentava livelli gravi.

L’aumento dell’uso del telefono era direttamente correlato a livelli alti di nomofobia.

I ricercatori hanno scoperto che maggiore è il livello dei partecipanti, maggiore è la probabilità che si impegnino in comportamenti pericolosi o addirittura illegali. Nello specifico, hanno scoperto che più di 4 partecipanti su 10 (43%) trascorrevano più di tre ore al giorno sui propri telefoni e che un maggiore utilizzo era direttamente correlato ad alti livelli di nomofobia e ad un alto rischio di dipendenza problematica, illecita o addirittura pericolosa.