La rete 5G di TIM e la sua espansione stanno davvero facendo cose importanti in tutta Italia. Lo abbiamo visto lo scorso gennaio, quando l’operatore blu ha aggiunto la rete di nuova generazione in ben 18 Comuni. Stesso discorso sta andando avanti per l’operatore arancione WINDTRE, il quale pare che proprio in queste ore abbia raggiunto la copertura del 5G per il 67% della popolazione.

Le percentuale del reach della rete mobile di quinta generazione, quindi, sono nuovamente cambiate rispetto a prima. Infatti, lo scorso gennaio c’era stato un ottimo risultato, con il 66,6% degli italiani che avevano a disposizione il 5G. Oggi, invece, è stato confermato che la tecnologia 5G TDD è arrivata al 67%.

5G TDD di WINDTRE, la differenza con il 5G FDD

La differenza sostanziale tra 5G TDD e 5G FDD è che la prima si poggia sulle frequenze Time Division Duplex (appunto, TDD) su banda a 3600 MHz, quella riservata solo alle connessioni 5G nelle zone ad alto traffico. La seconda, invece, chiamata anche Frequency Division Duplex, si ferma alle frequenza tra 1800 e 2600 MHz e consente di usufruire in modalità condivisa connessioni 4G e 5G in maniera intelligente in base al terminale utilizzato all’offerta alla quale il cliente è sottoscritto. Questo tipo di 5G coinvolge il 95,9% della popolazione.

In soldoni, il lavoro di WINDTRE riguarda principalmente la connessione 5G detta “specializzata”, con lo scopo di assicurare a tutti i suoi utenti una connessione Internet ad alta velocità specialmente nelle aree meno popolate e non solamente nei centri urbani. A questo link potrete scoprire le ultime offerte dell’operatore arancione.