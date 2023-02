Fra pochissimo giorni sarà annunciato un nuovo smartphone a marchio Poco. Si tratta del prossimo Poco C55 e in queste ore l’azienda ha rivelato ufficialmente sia la data del debutto ufficiale sia il design che lo caratterizzerà.

Poco C55 sarà uno dei prossimi smartphone del noto produttore Poco e sarà annunciato a breve. Come già accennato, infatti, in queste ore l’azienda ha postato in rete numerosi teaser ed ha rivelato molti dettagli. In particolare, il nuovo smartphone sarà annunciato ufficialmente durante un evento che si terrà in India il prossimo 21 febbraio 2023.

Experience Speed and Swag the way it was meant to be with the #POCOC55.

Dropping on 21st Feb at 12 noon on @flipkart. pic.twitter.com/6AQDOaZxSc

— POCO India (@IndiaPOCO) February 17, 2023