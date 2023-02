Netflix propone nuovissime soluzioni per tutti i suoi utenti al fine di migliorare l’esperienza e modellarla in base ai servizi. Se nelle scorse giornate si è parlato a lungo di account condivisi e delle rimodulazioni per i prezzi che arriveranno con la presenza di un nuovo ticket Premium, un’ulteriore novità per gli abbonati è data dalla presenza delle pubblicità sulla piattaforma.

Netflix, i listini aggiornati per gli abbonati

Allo stato attuale, i listini di Netflix sono aggiornati alle ultime fasi del 2022, con gli abbonati che possono scegliere tra i due piani di visione classici più il pacchetto entry level con le pubblicità.

Gli utenti che desiderano l’accesso piano alla piattaforma streaming possono scegliere il ticket Premium al costo di 18,99 euro. Questo pacchetto prevede l’accesso a tutti i titoli della piattaforma anche con la tecnologia del 4K e la possibilità di condividere la visione su quattro dispositivi in contemporanea.

Importante è anche il secondo pacchetto, ossia il ticket Standard. Per questo piano di visione Netflix prevede un costo di 12,99 euro ogni trenta giorni. I servizi, in questa circostanza, contemplano visione in contemporanea su due dispositivi e contenuti con la tecnologia del Full HD.

La grande novità della piattaforma è invece un nuovo ticket low cost, ossia un pacchetto entry level il cui costo è di 5,49 euro ogni trenta giorni. Gli utenti che scelgono questo pacchetto avranno tutti i contenuti della galleria a loro disposizione, ma con l’integrazione delle pubblicità ad intervallare la visione di una serie tv o di un film.