Apple, presto sarà possibile dimagrire con lo smartphone

Nel futuro prossimo, gli smartphone potrebbero diventare uno strumento prezioso per tenere sotto controllo il peso forma e la salute in generale, attraverso un contacalorie che sfrutta la fotocamera e il microfono del dispositivo AR per valutare la quantità di cibo consumata dall’utente. Tutto questo non può non essere frutto dell’infallibile Apple.

Apple: come funziona Augmented Reality Calorie Counter?

Come dicevamo, Apple ha appena depositato un brevetto chiamato “Augmented Reality Calorie Counter” che ha lo scopo di aiutare gli utenti a tenere sotto controllo il loro apporto calorico. Grazie alla nuova tecnologia, il conteggio delle calorie potrebbe rivelarsi sorprendentemente preciso nel monitorare “cosa” e “quanto” mangiato.

Il sistema sfrutta sofisticati algoritmi basati sul sistema dell’AR/VR per aiutare a identificare al meglio il prodotto alimentare e determinare l’apporto calorico in base a ciò che si inquadra, al suo volume e alla misurazione della sessione di masticazione. Si tratta di un progetto insolitamente attento a sottolineare quanto sia “complesso e dispendioso in termini di tempo” capire esattamente come implementare un tale sistema, tuttavia, si tratterebbe di un’impresa di routine per coloro che sono normalmente esperti nell’arte dell’acquisizione di immagini.

Anche se di app come questa ne esistono a bizzeffe, la nuova invenzione di Apple ”è configurata per ottenere una misurazione del glucosio e funzionerà grazie ad un monitor della glicemia presente nei sensori, così da ottenere un campione di sangue che darà modo di misurarla.”

L’azienda si concentra sul potenziamento dei servizi sanitari per far sì che si abbia un conteggio più preciso delle calorie, migliorando la perdita di peso, il dosaggio accurato dei farmaci e altro ancora. Non è ancora chiaro come verranno utilizzati i dati raccolti e catalogati, tuttavia, si tratta di una strada che porterà sempre più alla connessione tra tecnologia e salute, e ci si interroga sui possibili vantaggi e rischi di questa nuova tecnologia (che non sono pochi).