Uno smartphone Samsung è super scontato su Amazon, la nuova campagna promozionale prevede infatti la possibilità di mettere le mani su un modello dell’azienda sudcoreana, riuscendo difatti a pagarlo molto meno del listino, poiché è previsto uno sconto di 123€ sul prezzo di listino.

Samsung in offerta su Amazon, quanto costa lo smartphone

Volete uno smartphone Samsung relativamente economico? allora dovete acquistare subito il bellissimo Galaxy A23 5G, un dispositivo che su Amazon viene proposto con uno sconto del 34% rispetto al listino, raggiungendo difatti una spesa finale di soli 229 euro (partendo da 349 euro, COLLEGATEVI QUI per l’acquisto).

Nel caso in cui non lo conosciate, cerchiamo di riassumere rapidamente le specifiche tecniche; il display da 6,6 pollici di diagonale rappresenta a tutti gli effetti il punto di forza del dispositivo, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), per finire con una comodissima batteria da 5000mAh, che riesce a garantire una autonomia ben superiore alle normali aspettative. Il design è il caratteristico dei prodotti del brand, con ben 4 fotocamere nella parte posteriore ad estendere al massimo la possibilità anche per l’utilizzo in mobilità in ambito fotografico.

Ricordiamo ad ogni modo che la variante commercializzata è completamente sbrandizzata, ciò sta a significare che gli aggiornamenti di sistema sono rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico di cui siete effettivamente clienti.