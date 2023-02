Le note sono un metodo meno invadente di comunicare su Instagram. Non presentano notifiche e sono nascoste nella posta in arrivo. Sono più sottili delle Storie e meno dirette dell’invio di un DM.

I creatori e le aziende possono utilizzare Note come mezzo per comunicare notizie, aggiornamenti o informazioni pertinenti. Questo articolo ti guiderà attraverso tutto ciò che devi sapere su questa nuova funzionalità.

Sono un modo semplice per tenere d’occhio le aziende che segui perché si trovano in cima alla posta in arrivo e non si perderanno nella confusione delle storie. Inoltre, non richiedono lo stesso impegno di un post nel feed o di una storia.

Le note di Instagram sono un modo semplice e di breve durata per lanciare un messaggio. Appariranno in fila, e la più recente si troverà a destra dello schermo.

Ecco come fare per poterne eliminare una

Puoi scorrere le note proprio come faresti nelle storie, ma non devi fare clic sulla nota per visualizzarle. Se non vedi Note nella posta in arrivo di Instagram, potrebbe essere necessario aggiornare l’app. Instagram ha lanciato questa funzione a livello globale il 13 dicembre 2022.

Qualunque sia il motivo, eliminare una nota è facile. Ecco come puoi fare:

Vai alla tua casella di posta

Clicca sulla nota interessata

Clicca sul pulsante “Elimina nota”

Le note di Instagram sono utili anche per aziende e marchi. Puoi usarli per promuovere i tuoi prodotti, offrire un servizio clienti o semplicemente connetterti con i tuoi fan. Inoltre possono avere una lunghezza massima di 60 caratteri.