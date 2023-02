Le ultime generazioni di iPhone hanno sfoggiato quattro dispositivi differenti per le loro prestazioni e, soprattutto, per il loro costo. Ultimamente si è diffusa la notizia secondo la quale Apple potrebbe aggiornare la linea di iPhone 15 introducendo un ulteriore dispositivo. In realtà, stando a un rapporto recentemente condiviso da Bloomberg, il colosso di Cupertino potrebbe proporre il suo iPhone Ultra soltanto nel 2024.

iPhone Ultra: Apple lancerà il nuovo top di gamma soltanto nel 2024!

Il lancio dei prossimi iPhone 15 è ancora abbastanza distante ma le voci su quelle che potrebbero essere l novità in arrivo circolano già da svariati mesi. Le più rivelanti hanno fatto riferimento all’ipotesi che Apple possa introdurre su ognuno dei suoi dispositivi una caratteristica rilevante che permetta di distinguerli in modo più che palese.

Alla base dell’idea della Mela morsicata vi sarebbe lo scopo di permettere al pubblico di scegliere il dispositivo più adeguato alle loro esigenze sia in termini di costo che a livello di prestazioni. Impossibile negare che il successo di iPhone 14 Pro e Pro Max e gli scarsi risultati ottenuti di iPhone 14 Plus avranno un certo peso sulle future mosse dell’azienda.

Negli scorsi mesi il nome iPhone Ultra era emerso come possibile nuove denominazione da attribuire al modello di punta di nuova generazione. In realtà Apple sostiene che il pubblico potrebbe essere ben disposto a sborsare una cifra ancora più alta per ottenere un melafonino dalle prestazioni avanzate. Quindi, non è da escludere la possibilità di poter assistere all’arrivo di un iPhone 16 Ultra dalle qualità a dir poco sorprendenti.