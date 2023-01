Ormai non è più un segreto che Apple iPhone 14 Plus faccia fatica ad essere inserito sul mercato, infatti il colosso di Cupertino starebbe valutando delle misure da attuare per la nuova gamma di iPhone 15.

Non è mai successo negli anni scorsi che un Plus potesse fare rima con flop e l’azienda ne è consapevole a tal punto da prendere provvedimenti. Scopriamo insieme tutti i dettaglia riguardo.

Apple iPhone Plus 14 non vende come l’azienda vorrebbe

L’azienda di Cupertino ne è consapevole: non bastano un display più grande ed una batteria maggiorata rispetto al modello standard per giustificare una simile spesa, o per lo meno, non è sufficiente per i consumatori. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, sarebbero in fase di studio due possibili soluzioni.

Innanzitutto, differenze più marcate fra le famiglie “Pro” e non “Pro”, oltre che tra la versione Plus e quella standard e non più solo batteria e dimensione dello schermo. In alternativa potrebbe essere considerata una riduzione di prezzo per l’eventuale iPhone 15 Plus, nel caso dovesse arrivare. così da renderlo più appetibile nei confronti del pubblico ed evitare gli sbagli che hanno compromesso il destino di Apple iPhone 14 Plus.

Ovviamente per scoprire che soluzione adotterà l’azienda per eventuali nuovi smartphone Plus in futuro. Ovviamente noi vi terremo aggiornati su qualsiasi novità a riguardo.