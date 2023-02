Il team di sviluppatori di WhatsApp è attualmente impegnato in un lavoro senza sosta volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea.

Il miglioramento, come sempre, avviene attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei vari bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di riuscire a garantire un’esperienza che sia sempre più ricca e personalizzabile.

WhatsApp Desktop sta per introdurre una nuova funzionalità

Tra le novità in fase di lavorazione vi è anche quella in virtù della quale gli utenti avranno la possibilità di inviare foto nella qualità originale, mantenendo così la loro risoluzione. Lo scorso mese questa nuova funzionalità è già emersa grazie ad una versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android e lo staff di WABetaInfo ha scoperto che la medesima funzione è in arrivo anche su WhatsApp Desktop.

Questa nuova funzione consentirà agli utenti di inviare immagini nella loro qualità originale, preservandone la risoluzione e la chiarezza. Ciò rappresenta un notevole miglioramento rispetto all’attuale compressione delle immagini, grazie al quale gli utenti non dovranno più preoccuparsi che durante la condivisione il servizio di messaggistica finisca per rovinarle.

Gli utenti potranno comunque continuare a inviare foto utilizzando il metodo di compressione standard, che può essere utile per coloro che desiderano risparmiare spazio di archiviazione e rimane l’opzione predefinita. Al momento non vi sono informazioni su quando tale funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.