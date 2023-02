Per le batterie delle auto elettriche l’inverno è un periodo molto complicato, specialmente se questi aggeggi hanno già degli anni alle spalle. Per chi ha acquistato un’auto di seconda mano, è importante che sappia che con le batterie deve decisamente procedere con i piedi di piombo.

Il freddo infatti va a sollecitare tantissimo le batterie delle vetture e, se non sono in condizioni ottimali, possono addirittura fare una brutta fine. Dunque, è fondamentale andare a proteggere la batteria della nostra auto, andando così a ridurre sensibilmente il rischio di un guasto irreparabile.

Auto elettriche e batterie, come proteggerle dalle rigide temperature invernali

Ma come funzionano le batterie? Tramite una serie di reazioni chimiche influenzate da temperature molto elevate; dunque, in caso di temperature molto fredde, ci si avvicina ai zero gradi, rendendo di fatto la reazione molto più lenta. In più, il fatto che la vettura sia fredda andrà a richiedere molta più energia per far funzionare l’auto, soffrendone ancora di più. Per questo motivo, uno dei metodi migliori per evitare che una batteria muoia è proteggerla dal freddo intenso.

Uno dei metodi che possiamo adottare è quello di parcheggiare la nostra auto in garage. Questo è sicuramente uno dei modi migliori per proteggere la nostra auto. Altrimenti, se non disponiamo di un garage o box al coperto, possiamo optare per un telo e coprire le bocchette anteriori dell’auto con un cartone. In questo modo la vettura manterrà l’alta temperatura prodotta dal motore molto più a lungo dopo il suo spegnimento, mantenendo così stabile la temperatura.

Un ulteriore aspetto che va a incidere negativamente sulla qualità della batteria, e di conseguenza sull’auto in generale, è l’assenza di rodaggio. A questo punto, è altamente consigliato spostare l’auto periodicamente finché non si raggiunge un punto di carica soddisfacente.

Prima dell’inverno è altresì utile controllare le condizioni generali della batteria: uno sguardo totale per verificare che non sia gonfia, verifica di un corretto posizionamento dei terminali e che non siano corrosi, assenza di perdite di liquido e controllare se lo stato di carica è adeguato. Normalmente, in inverno la batteria ha la massima carica possibile.