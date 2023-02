Arriva finalmente sul nostro sito un nuovo rompicapo! In seguito alla pubblicazione di altre illusioni ottiche che hanno riscosso un ottimo successo, eccone un’altra che vi farà decisamente strabuzzare gli occhi. Oggi parliamo di una vera e propria sfida, la quale dovrà essere portata a termine in meno di 2 secondi.

Sì, due secondi sono davvero pochi per un rompicapo di questo tipo, ma ormai ci siamo allenati abbastanza e possiamo sicuramente salire di livello! Ora come ora, riuscire a risolvere questo enigma dovrebbe essere davvero semplice per voi. Andiamo subito a scoprire di seguito di che enigma stiamo parlando.

Rompicapo impossibile, risolvi questo in meno di 2 secondi!

Le vedete tutte queste banane nell’immagine in calce all’articolo? Qui dentro di nasconde un grazioso animale che si mimetizza davvero molto bene con l’ambiente circostante. Da questo momento in poi, siete ufficialmente autorizzati a decifrare il puzzle ottico. L’animale in questione si trova sopra o sotto la frutta? Non barate: avete solo due secondi di tempo.

Nel caso in cui non riusciste a trovare l’animale in questione non disperate, ora vi diamo un indizio: l’animale che si annida fra le banane è un serpente di colore giallo. Armatevi di pazienza e troverete senza ombra di dubbio il simpatico serpente aggrovigliato su sé stesso!

Se siete riusciti a completare la sfida in meno di 2 secondi, vi facciamo i nostri complimenti. Se avete invece intenzione di cimentare la vostra arguzia e velocità mentale in qualche altro rompicapo, vi basterà condurre una breve ricerca sul nostro portale.