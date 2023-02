WhatsApp, app di messaggistica istantanea più utilizzata in Italia è sempre più paragonata alla rivale Telegram.

L’app di Meta conta circa 1 miliardo e mezzo di utenti in tutto il mondo, ma per mantenere questi numeri è sempre in continuo aggiornamento per migliorare l’esperienza degli utenti e fornire nuove funzionalità utili ed intuitive.

Le novità sullo stato

In particolare, gli ultimi aggiornamenti riguardano proprio lo stato. Ci saranno delle incredibili novità, disponibili probabilmente tra qualche settimana, che riguarderanno lo stato di WhatsApp, funzione lanciata per la prima volta nel 2017.

La prima inaspettata novità è l’arrivo delle note vocali sullo stato. L’app introduce la possibilità di condividere nello stato non solo foto e link come già accade ma anche dei brevi messaggi vocali. Tutte le note saranno protette dalla crittografia end to end e potranno durare massimo 30 secondi. Come già accade per foto e link, anche i messaggi vocali avranno una durata di 24 ore.

Verrà introdotto anche un piccolo aggiornamento che riguarda la privacy. D’ora in poi si potrà decidere per ogni singolo stato le impostazioni sulla privacy, decidere quindi chi tra i nostri contatti potrà vederlo e chi no. Prima la funzione era generalizzata a tutti gli stati di un utente.

La terza novità in arrivo è la possibilità di rispondere agli stati con le emoji. Anche per lo stato viene introdotta la funzione di reagire ai messaggi inserita lo scorso anno su WhatsApp nelle chat. Il meccanismo è lo stesso, basterà tenere premuto sullo stato e appariranno le 8 emoji tra cui scegliere.

L’ultimo aggiornamento in arrivo sarà l’anteprima del link nello stato. Proprio come già accade nella chat, quando verrà pubblicato un link nello stato apparirà l’anteprima della foto e della descrizione del sito web.

Non ci resta che attendere queste grandi novità.