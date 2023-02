Nel 2023 il catalogo di Netflix diventa ancora più ampio con l’aggiunta di nuovi fantastici film e serie tv.

In particolare, si attende con ansia l’uscita di tre serie tv su tutte. Due ritorni e una grande novità.

Tre serie tv attesissime

BRIDGERTON 3

A giugno scorso sono iniziate le riprese della terza stagione di Bridgerton, serie tv storica prodotta da Shondaland che ha riscosso un grande successo ed è stata molto apprezzata dal pubblico. La serie è stata rinnovata il 21 aprile 2022 per una terza e una quarta stagione. Se la prima stagione ha visto nascere la storia d’amore tra Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings e la seconda l’amore nato tra il primogenito Anthony Bridgerton e Kate Sharma, la terza vedrà come protagonisti un altro membro della famiglia Bridgerton, Colin e Penelope Featherington. Non si ha ancora una data ufficiale d’uscita ma la terza stagione dovrebbe essere disponibile su Netflix durante l’estate.

THE WITCHER 3

Anche l’uscita della terza stagione di The Witcher è stata annunciata per l’estate del 2023. Una stagione che i fan attendevano da molto tempo e che vedrà il ritorno di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Non si conoscono molti dettagli sulla nuova trama.

SUPERSEX

Netflix lancia anche una super novità. L’uscita nel 2023 di una serie tv su Rocco Siffedri che verrà interpretato da un talentuoso Alessandro Borghi. La serie racconterà in 7 puntate la storia della famosa pornostar: il rapporto con la sua famiglia, i suoi demoni, e il percorso intrapreso per arrivare a svolgere quel lavoro.

Non ci resta che attendere l’uscita di queste tre fantastiche serie tv su Netflix. Ricordando inoltre che da quest’anno Netflix da la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con pubblicità a soli 5,49 euro al mese.