La nuova famiglia Samsung Galaxy S23 è stata presentata da pochissimo, ma già si inizia a parlare dei flagship di nuova generazione. In particolare, le indiscrezioni hanno rivelato alcune possibili novità riguardanti i System-on-Chip dei Galaxy S24.

I SoC che verranno utilizzati sui prossimi top di gamma si preannunciano rivoluzionari. La potenza che saranno in grado di erogare sarà di gran lunga superiore alle soluzioni hardware attuali.

In particolare, i nuovi chipset supereranno le prestazioni di A16 Bionic, il SoC realizzato da Apple e ritenuto il più potente nel panorama mobile. Per raggiungere questo obiettivo, Samsung si affiderà ancora una volta a Qualcomm.

Samsung potrebbe scegliere di equipaggiare sui Galaxy S24 i nuovi SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy dalla potenza incredibile

Le due aziende hanno stretto una partnership strategica a lungo termine che come prima dimostrazione ha portato alla luce il SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Si tratta di una versione custom del chipset Qualcomm con una frequenza operativa maggiore e quindi in grado di erogare maggiore potenza.

Possiamo immaginare che sui Galaxy S24 verrà utilizzato il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy che renderà i device estremamente prestazionali. I primi test sull’architettura Snapdragon 8 Gen 3 standard rivelano un punteggio di 1.930 punti in single-core e 6.236 punti in multi-core.

Bisogna considerare che Apple A16 Bionic ha totalizzato rispettivamente 1.870 e 5.380 punti nei due test. Ecco quindi che la nuova soluzione Qualcomm esprime il 3% e il 15% di prestazioni in più rispetto al chipset di Apple. L’architettura hardware inoltre, potrebbe essere rivoluzionata, passando da un octa-core a un deca-core, potendo quindi contare su una distribuzione migliore del carico di lavoro tra i vari core ad alta potenze e ad alta efficienza.