OnePlus ha presentato anche i nuovi auricolari premium Buds Pro 2. Sono stati progettati per andare contro alcuni dei migliori sul mercato, come la seconda generazione di Apple AirPods Pro, Samsung Galaxy Buds 2 Pro e Pixel Buds Pro di Google.

OnePlus Buds Pro 2 sono dotati di una suite di funzionalità premium come audio spaziale, cancellazione del rumore e nuovi driver per altoparlanti co-sviluppati con il gigante della musica Dynaudio. C’è sicuramente molto a bordo, quindi scopriamoli insieme in questa recensione.

Design e materiali:

OnePlus Buds Pro 2 optano per un form factor simile alle AirPods con steli lunghi e punte in silicone per l’orecchio interno. Sono leggermente più grandi rispetto ai diretti competitor, tuttavia questi auricolari sono estremamente comodi da indossare.

Si infilano nelle orecchie e restano lì, il tutto senza aggiungere alcun disagio durante lunghe sessioni di ascolto. Ci sono anche gommini per le orecchie extra nella scatola per aiutarti a trovare la giusta misura. Le gemme vengono spedite con una finitura opaca (il miglior tipo di finitura per gli auricolari poiché riduce notevolmente le impronte digitali) e sono disponibili in due colori, così come per il OnePlus 11: Titan Black ed Eternal Green.

OnePlus include un grado di resistenza all’acqua IP55 su Buds Pro 2, che li rende abbastanza sicuri da usare in palestra. Nel complesso questi auricolari e la loro custodia di ricarica a forma di scrigno, sono costruiti egregiamente e con ottimi materiali che mostrano subito tutta la loro qualità premium.

Qualità del suono:

OnePlus Buds Pro 2 utilizzano i nuovissimi dual driver MelodyBoost che hanno sviluppato e sintonizzato con Dynaudio per offrire un’esperienza di ascolto più ricca. La società include anche un codec LHDC 4.0 aggiornato che consente la riproduzione audio ad alta risoluzione senza perdita.

Rispetto ad altri auricolari che abbiamo testato, abbiamo scoperto che le Buds Pro 2 potrebbero tenere il passo estremamente bene in termini di qualità del suono. Per trasmettere in streaming audio senza perdita di dati, è necessario disporre di un telefono Android che supporti il codec LHDC. Molti telefoni moderni lo fanno, ma gli iPhone per esempio no.

A differenza dell’originale Buds Pro, OnePlus Buds pro 2 includono quattro impostazioni EQ: l’impostazione Dynaudio predefinita (etichettata come “ Balanced ”), Bold, Serenade e Bass. Li abbiamo testati tutti ovviamente, e abbiamo trovato l’opzione predefinita adatta nella maggior parte dei casi. Se vuoi personalizzare ancora di più il suono, puoi aggiungere il tuo profilo EQ.

Cancellazione del rumore, trasparenza e microfoni:

OnePlus include la cancellazione adattiva del rumore sulle Buds Pro 2, che sopprime automaticamente i suoni di volume superiore e li bilancia, dandoti una cancellazione del rumore coerente sia che tu sia in una caffetteria o che tu stia camminando per le strade di una grande città. Puoi anche personalizzare quanta cancellazione del rumore desideri nelle impostazioni dell’app.

Abbiamo testato questa feature molto durante il nostro test e abbiamo scoperto che funziona davvero bene. Il vento è purtroppo uno dei pochi disturbi che Buds Pro 2 non può cancellare completamente, ma tutto il resto è rimasto in silenzio mentre scrivevo a in caffetteria e camminavo per le strade del centro de L’Aquila.

Anche la modalità trasparenza degli auricolari funziona molto bene. Una volta abilitata, ho potuto sentire abbastanza bene l’ambiente circostante, anche se la voce sembrava un po’ più ovattata, ma comunque solida.

Abbiamo notato che la qualità del microfono è abbastanza decente. Tutti quelli che ho chiamato usando i microfoni delle Buds Pro 2 hanno detto che mi sentivano perfettamente e che la mia voce era chiara. Non vorrai usare questi auricolari per registrare audio, ma per le chiamate vocali e video funzionano davvero bene.

Spatial audio:

Indipendentemente da ciò che abbiamo ascoltato con la modalità Spatial audio attiva, tutto sembrava un effetto EQ economico che aggiunge echi e profondità artificiale a tutto ciò che stai ascoltando. Per la riproduzione della musica la sconsigliamo, mentre contenuti come film e programmi TV suonavano leggermente meglio (purché siano dotati di mix Dolby Atmos / Spatial Audio). Abbiamo anche provato la modalità di head tracking, che ha funzionato bene, ma non ha fatto nulla per migliorare la qualità del suono.

OnePlus Buds Pro 2 sono alcuni dei primi auricolari a supportare questa funzione su Android, e sebbene sia un bel vantaggio, sicuramente non è una feature che fa per tutti.

Autonomia:

Siamo rimasti colpiti dall’autonomia delle OnePlus Buds Pro 2. L’azienda afferma che gli auricolari dureranno fino a 9 ore con una carica completa e fino a 39 ore con la custodia. Vi possiamo confermare, dopo diversi giorni di test, che con la cancellazione del rumore abilitata per tutto il tempo, l’autonomia complessiva è di circa 7 ore. Quindi se vuoi una durata della batteria ancora più lunga, puoi disabilitare l’ANC.

Per caricare gli auricolari, OnePlus include una porta USB-C sul retro e la ricarica wireless sul fondo. Tieni presente che con 10 minuti di carica, otterrai 10 ore di ascolto complessive.

Conclusioni e prezzo:

OnePlus Buds Pro 2 sono auricolari wireless estremamente solidi per un valore inferiore a 200€. Con una grande durata della batteria, qualità del suono, cancellazione del rumore e IA, questi auricolari sono costruiti per competere con i nomi più grossi del mercato.

Complessivamente, le OnePlus Buds Pro 2 offrono un’esperienza premium a un prezzo inferiore, che si adatta alle filosofie principali di OnePlus. La cosa interessante è che non hanno enormi svantaggi rispetto ad altri auricolari come Galaxy Buds 2 Pro e Pixel Buds Pro.

Se stai cercando una nuova coppia di auricolari wireless premium, le Buds Pro 2 meritano la tua attenzione. Le potete acquistare su Amazon ad un prezzo di 179,00€.