Lampadine Smart TP-Link con ALEXA disponibili a 7 euro su Amazon

Andando avanti col tempo, cambiano anche le esigenze e i desideri che possono riguardare il proprio ambiente domestico. E’ questo il caso delle persone che cercano di avvicinarsi pian piano al mondo della domotica, il quale però, come è inevitabile che sia, costa davvero tanto.

Proprio per questo motivo sui vari siti online è possibile trovare dei dispositivi che possono consentire a tutti di avere il prezzo che le stesse funzioni, magari utilizzando i propri assistenti vocali più famosi come lo sono Alexa e Google Assistant. Oggi sembra essere la giornata perfetta per portare a casa delle lampadine smart, quelle che in pratica possono essere comandate con la propria voce. Da precisare che l’unica luce che sono in grado di offrire è quella tradizionale, permettendo però di comandare l’accensione, lo spegnimento ma soprattutto l’intensità.

Amazon propone le lampadine smart in copia, la marca è una delle più famose ovvero TP-Link

Riuscire a programmare l’accensione e lo spegnimento delle lampadine in casa direttamente dall’applicazione ufficiale presente sullo smartphone può essere un vero vantaggio. Questo è quanto offerto dalle lampadine vendute in coppia con marchio TP-Link.

Il prezzo questa volta è scontato del 41% e consiste in 14,99 €, ovvero 7,50 € per ogni lampadina. Aggiungendole al carrello, completerete rapidamente all’acquisto. Davvero ottimo no?