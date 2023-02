Il controller della famosa console da gaming Xbox ha ricevuto molto spesso diversi aggiornamenti estetici. In particolare, l’azienda ha rivelato diverse edizioni inedite, come le versioni Lunar e Aqua. Fra pochi giorni, però, sarà annunciata ufficialmente una nuova versione di questo controller denominata Stellar.

Il controller della console da gaming Xbox riceverà molto presto una rinfrescata al suo look. Come già accennato, infatti, l’azienda annuncerà ufficialmente a breve il nuovo controller Xbox Stellar. In queste ultime ore, in particolare, il leaker billbil-kun ha pubblicato in rete alcune immagini che ci hanno quindi rivelato il suo qspetto estetico.

Queste immagini sono state prese dal leaker dalla pagina ufficiale di Amazon Spagna. Come è possibile osservare dalle immagini, la nuova versione del controller presenta soltanto due nuove colorazioni sfumate che tendono a mischiarsi tra loro, cioè azzurro e viola. Tutte tonalità che richiamano, per l’appunto, il cielo stellato o i colori dell’aurora. Per il resto, invece, il controller presenta le stesse caratteristiche presenti sulle altre versioni.

Un prodotto come sempre interessante e soprattutto originale. Una scelta che potrebbero essere azzeccata soprattutto per tutti gli appassionati videogiocatori che magari vogliono aggiungere anche questo particolare controller alla propria collezione. Vi ricordiamo che questo nuovo controller Xbox Stellar sarà ufficialmente disponibile a partire dal prossimo 15 febbraio 2023 ad un prezzo di 64,99 euro. Se volete dare un’occhiata ad altre immagini e specifiche, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Amazon Spagna, dove il controller è già disponibile all’acquisto.