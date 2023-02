Un uomo di Orinda è stato condannato a 40 mesi di prigione dopo essere stato condannato per frode e riciclaggio di denaro in relazione ad una truffa con carte di debito, ha detto l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

Alan Safahi, 62 anni, è stato condannato il 30 giugno 2022 per frode bancaria, frode telematica e riciclaggio di denaro. Secondo un ordine del tribunale, ha sviluppato un elaborato schema con carte di debito prepagate che gli ha permesso di acquistare una casa e finanziare uno stile di vita molto costoso.

Safahi raccoglieva denaro dai clienti della sua azienda, CardEx, e utilizzava il denaro per acquistare le carte di debito. Avrebbe quindi utilizzato uno schema di “finanziamento su richiesta” per frodare le banche che collaboravano e dirottare il denaro sui propri conti.

Ad esempio, un cliente dell’azienda acquistava una carta di debito spendendo 10 dollari. Safahi, segnalava un saldo di 10 anziché 90, e questo gli permetteva di accedere ai restanti fondi per uso personale, ha affermato l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti. Ha oscurato lo schema ai suoi clienti riportando loro accuratamente i saldi rimanenti mentre ingannava le banche coinvolte.

Ecco come è si è svolta la truffa

Lo schema è andato in pezzi il 25 settembre 2014, quando ha ordinato a un dipendente di segnalare alla banca i saldi accurati delle carte. Secondo le prove, Safahi aveva precedentemente riportato un saldo di 93.734 dollari sulle carte, tuttavia il totale effettivo, che è stato riferito alla banca quel giorno, era di 2 milioni e 774.953 dollari. Safahi aveva quasi 2,7 milioni di dollari nascosti, ha detto l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

Aveva usato i soldi per saldare vecchi debiti, finanziare il suo stile di vita e acquistare una casa a Orinda. Due giorni prima di riferire alla banca il saldo esatto delle carte, si è emesso un assegno circolare da 80.000 dollari che ha utilizzato per pagare la casa, e ciò ha fornito la base per essere condannato per riciclaggio di denaro, ha detto l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti.

Oltre a 40 mesi di carcere, Safahi è stato anche condannato a pagare una multa di 100.000 dollari e ad avere tre anni di supervisione dopo il suo rilascio. Gli fu ordinato di arrendersi per iniziare la sua pena detentiva il 4 maggio.

In una nota di condanna, il governo ha affermato che Safahi ha ingannato sia la sua banca che i suoi clienti, poiché i suoi clienti gli hanno affidato il denaro credendo che fosse sicuro e protetto.

Un’udienza per stabilire quanto Safahi dovrà pagare in restituzione è prevista per il 31 marzo.