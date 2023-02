The calculatur drawer, tornano le vecchie calcolatrici ma non sono più come prima

L’Internet Archive, famosa organizzazione no-profit dedicata alla preservazione della cultura digitale, ha lanciato recentemente “The Calculatur Drawer”, un emulatore che vuole riportare in vita le vecchie calcolatrici. Difatti con il passare del tempo e l’avvento di nuove tecnologie come smartphone, smartwatch e PC, molte persone hanno dimenticato le calcolatrici fisiche, che una volta erano presenti su ogni scrivania e durante ogni compito in classe di matematica.

The Calculatur Drawer: come funziona

The Calculatur Drawer offre l’emulazione di 14 tra i modelli di calcolatrici più popolari degli ultimi decenni, tra cui il Texas Instrument TI-80 del 1990, il TI-85, il TI-86 e alcuni modelli HP. Ogni calcolatrice è accompagnata da una descrizione dettagliata e, in alcuni casi, anche da un manuale utente.

Come funziona il nuovo aggeggio dei ricordi? Per utilizzare l’emulatore, basta cliccare sul modello desiderato e premere il pulsante di accensione. L’emulazione viene eseguita con il MAME Artwork System, il quale permette di ricreare in modo molto realistico le interfacce e i suoni originali delle calcolatrici.

In sintesi, The Calculatur Drawer è un’ottima occasione per i nostalgici e per chi vuole scoprire come funzionavano queste vecchie calcolatrici. Non dimentichiamoci che il sistema serve soprattutto a chi ha bisogno di effettuare rapidamente operazioni di matematica. L’Internet Archive descrive il Calculatur Drawer come “una raccolta di calcolatori emulati che permettono di comprendere il loro funzionamento e accedere alle loro interfacce uniche”.

Per utilizzarlo, basta selezionare il modello di calcolatrice desiderato e fare clic sul pulsante di accensione. L’emulazione verrà avviata e si potranno sentire anche i suoni iconici della calcolatrice. Come accennavamo prima, il rendering e la creazione di immagini reali sono stati possibili grazie al MAME Artwork System, nonché lo stesso sistema utilizzato per ricreare i classici giochi arcade all’interno di MAME.