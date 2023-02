Notebook HP con Windows a prezzo BOMBA (-30%), offerta irrinunciabile

Il notebook HP è davvero molto valido, una promozione che riesce a focalizzare l’attenzione dell’utente verso un brand conosciutissimo ed in grado ogni anno di sfornare prodotti di qualità assoluta, mantenendo le prestazioni a livelli superiori al normale.

Notebook HP in promozione, i nuovi prezzi bassi

Volete acquistare un nuovo notebook HP e spendere poco? è arrivato il vostro momento, su Amazon si trova il modello 15s-fq0069nl, un dispositivo con display antiriflesso da 15,6 pollici di diagonale (e risoluzione FullHD9, affiancato da processore Intel Celeron N4120, con scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, senza dimenticarsi di 4GB di RAM DDR4 ed un SSD da 128GB di memoria. Il prodotto presenta inoltre una webcam HD integrata, con lettore SD per il collegamento di una memoria esterna, connettività bluetooth 5 e WiFi dual band, per terminare con la colorazione argento che spesso caratterizza i prodotti del brand.

Come avete potuto capire non si tratta di un modello particolarmente performante, al netto di ciò, tuttavia, lo sconto del 29% applicato da Amazon risulta essere più che adeguato. Nello specifico si spenderanno quindi 249 euro, conto i 349 euro di listino (LINK PER L’ACQUISTO). La garanzia è di 2 anni dalla data d’acquisto, tutto viene gestito direttamente da Amazon, nel caso in cui nei primi 30 giorni non fosse di vostro gradimento, potete comunque richiedere il reso con annesso rimborso completo.