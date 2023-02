Esselunga riparte da dove si era fermata in passato con il lancio di una campagna promozionale che spinge i consumatori a voler acquistare nuovi prodotti di tecnologia, tra cui ad esempio gli smartphone di ultima generazione. I prezzi sono bassi e super convenienti, ma non per tutti.

Il volantino, di cui vi parleremo abbondantemente nell’articolo, affonda le radici nella cosiddetta offerta tech, una promozione singola applicata esclusivamente su un singolo modello di tecnologia, e con scorte limitate. Gli acquisti possono esser completati in ogni negozio, ma avete poco tempo a disposizione, perché potrebbero terminare le unità ancora prima del previsto.

Esselunga, le occasioni per spendere poco sono reali

A partire dal 2 Febbraio, Esselunga ha deciso di abbracciare una nuova campagna promozionale, con la quale è stata in grado di scontare l’ottimo Samsung Galaxy A13, raggiungendo un prezzo finale di tutto rispetto, pari a 155 euro, per la variante da 64GB, che prevede comunque la possibilità di aumentare la memoria tramite l’utilizzo di una microSD.

Le caratteristiche del prodotto sono complessivamente molto interessanti, corrispondono ad un display da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, passando per il processore octa-core con frequenza a 2GHz, senza dimenticarsi di 4GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, la batteria da 5000mAh, con ricarica rapida a 15W, per finire con chip NFC e tanto altro ancora.

Il prodotto in questione può essere acquistato nella variante no brand, con sistema operativo Android 12 e personalizzazione grafica One UI.