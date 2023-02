Auricolari bluetooth e ANC, un binomio perfetto sempre più ricercato dagli utenti italiani che al giorno d’oggi vorrebbero poter godere di un prodotto di questo tipo, riuscendo nel contempo a spendere cifre non eccessivamente elevate. La promozione attivata nel periodo è molto buona, con la possibilità di effettuare l’acquisto direttamente su Amazon.

Coupon OMAGGIO per coloro che acquisteranno questo prodotto

Tantissimi auricolari bluetooth hanno fatto la propria comparsa su Amazon nel corso degli ultimi anni, tra questi troviamo il modello di casa QCY, un brand cinese che si affida alla logistica di Amazon per la spedizione, più precisamente l’HT05. Il prodotto in questione è caratterizzato dalla connettività bluetooth 5.2, per una piena compatibilità con qualsiasi device, 6 microfoni su tutta la superficie, per garantire chiamate di alta qualità, con ricarica rapida e 35 ore di utilizzo complessivo (sfruttando appunto i cicli di ricarica), per finire con una ergonomia in-ear perfetta per vestibilità aderente anche durante le sessioni di attività.

Al giorno d’oggi il suo prezzo di listino è di 69 euro, applicando il coupon che potete trovare direttamente in pagina, potrete risparmiare il 30%, andando così a pagarli circa 44 euro (PREMETE QUI per l’acquisto), una buona cifra complessiva che rispecchia alla perfezione le aspettative dettate dal prodotto stesso, e promette all’utente la possibilità di spendere veramente molto poco.