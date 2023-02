Smartwatch IP68 con misurazione battito, sonno e attività sportiva a 19 euro

Uno smartwatch ad un prezzo davvero incredibile, il quale viene proposto come al solito dal colosso del mondo e-commerce Amazon. Il prezzo fa davvero specie, visto che è di soli 19 €. Il merito è del grande sconto applicato del 72%, il quale cancella dunque il prezzo consigliato originale di 69 €. Si tratta di un dispositivo prodotto da TESMED, azienda che si occupa prevalentemente del monitoraggio delle attività fisiche.

L’obiettivo per chi vuole acquistarlo deve essere dunque molto leggero: chiunque voglia provare un dispositivo del genere può avere l’opportunità di farlo con pochi euro, per poi magari passare tra un anno a qualcosa di più impegnativo. Il prezzo nel frattempo è un vero e proprio assist, il quale consente di completare l’acquisto senza troppi pensieri.

Uno smartwatch a questo prezzo non si era mai visto. Solo 19 euro su Amazon. Tra le funzioni principali di questo dispositivo c’è sicuramente la possibilità di monitorare la propria attività sportiva, oltre che il battito cardiaco, le fasi del sonno e ancora altro.

La batteria dura addirittura sei giorni, con l’orologio che è impermeabile all’acqua con lo standard IP68.