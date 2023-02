Le friggitrici ad aria stanno lentamente conquistando il mondo, sono sempre di più i modelli che sono effettivamente entrati di diritto nelle case di milioni di italiani, riuscendo a convincerli con prestazioni più che adeguate, in confronto al prezzo finale di vendita, come nel caso del dispositivo di casa Ariete.

Friggitrice ad aria, il prodotto di casa Ariete

Ariete Airy Fryer Mini è una piccola friggitrice ad aria completamente funzionale ed in grado di garantire le medesime prestazioni delle sorelle maggiori, viene definita piccola in quanto il contenitore è di soli 2 litri, contro gli almeno 5 litri dei modelli più tradizionali, ed è caratterizzata da una potenza complessiva di 1000W. Il prodotto è realizzato quasi interamente in plastica, di colorazione prevalentemente gialla con finitura lucida, inserti argentati e bianchi spezzano la monotonia del colore. Nella parte anteriore trova posto una ghiera che garantisce il funzionamento della macchina, con la selezione del calore da emettere, o meglio i gradi di temperatura.

Essendo un prodotto complessivamente molto semplice, il prezzo finale è altrettanto basso, si parte da un listino di 64,90 euro, con gli sconti del periodo disponibili su Amazon, pari al 20% del suddetto, l’utente andrà effettivamente a pagarla soli 51,80 euro (CLICCATE QUI). La spedizione verrà gestita da Amazon, la consegna, dati alla mano, dovrebbe essere rapidissima ed avvenire entro pochi giorni dall’ordine.