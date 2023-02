Chi gestisce un gruppo WhatsApp è ben consapevole di quanto a volte sia complicato trovare un nome adatto. Purtroppo, l’app di messaggistica non ha neanche mai lasciato spazio alla creatività, essendo che i caratteri disponibili sono solamente 25.

Anche lo spazio per la descrizione lascia un po’ a desiderare: 512 caratteri che, spesso e volentieri, non sono sufficienti per spiegare l’obiettivo del gruppo o eventuali policy di comportamento o regole.

La situazione però potrebbe a breve cambiare radicalmente. Grazie all’ultimo aggiornamento WhastApp Beta Android 2.23.3.9, metterà a disposizione più spazio, sia per quanto riguarda il nome del gruppo e sia per la descrizione. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp, a breve la novità dei titoli lunghi nei gruppi

L’app di Meta ha deciso di apportare questa importante modifica, specialmente per chi gestisce dei gruppi con tante persone. Sarà quindi ampliato lo spazio disponibile per la scrittura del titolo, che passa dagli attuali 25 caratteri a 100 caratteri.

Il vantaggio si percepisce immediatamente e consente di spiegare anche solo tramite il nome l’obiettivo del gruppo e a chi si rivolge. Anche la sezione delle descrizioni è stata aumentata: passerà da 512 caratteri a 2.048 caratteri.

Questo significa che determinate informazioni utili, come regole, policy e altre specifiche, contribuiranno a rendere il gruppo molto più trasparente e la gestione tra gli utenti e gli amministratori sarà decisamente più equilibrata.

Come è possibile scorgere anche da WABetaInfo, portale dedicato a tutte le notizie che riguardano l’app di messagistica, attualmente il rilascio della nuova funzione è già iniziato in tutto il mondo. Attualmente però queste sono dedicate a chi ha la versione beta dell’app su Android rigorosamente aggiornata.