Netflix lo aveva già anticipato in più occasioni ma soltanto adesso conferma la volontà di impedire agli utenti la condivisione degli account. Il colosso dello streaming ha diffuso le nuove misure in vigore al fine di placare il fenomeno che vede numerosi utenti sfruttare un unico account tramite la condivisione della password.

Netflix, stop alla condivisione del account: nuove misure in vigore dal mese di marzo!

A partire dal mese di marzo Netflix vieterà ai suoi iscritti di condividere la password dell’account con altri utenti. Il colosso ha già confermato che a partire dal prossimo mese nuove misure entreranno in vigore al fine di consentire comunque agli iscritti di utilizzare la piattaforma anche se si trovano in altri luoghi, in vacanza o in una seconda casa.

Sfruttando indirizzi IP e ID dei dispositivi, Netflix tenterà di monitorare l’attività di ogni account così da verificare l’eventuale condivisione della password tra più utenti. La piattaforma spiega che sarà necessario autentificare il dispositivo tramite l’inserimento di un codice a quattro cifre.

“Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo di tempo, di tanto in tanto potremmo chiederti di verificare il dispositivo in uso. La verifica è necessaria per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l’account. La verifica di un dispositivo è rapida e semplice.”

La nuova idea del colosso potrebbe non essere ben accolta dalla maggior parte degli iscritti. Per Netflix potrebbe essere in vista un nuovo colpo d’arresto che potrebbe registrare la perdita di un numero non indifferente di abbonati.