Un supervisore di Amazon ha minacciato illegalmente di trattenere aumenti e benefici dai lavoratori di due magazzinieri di New York City se avessero votato per il sindacato, questo secondo dichiarato e stabilito un giudice del National Labour Relations Board (NLRB).

In una decisione emessa lunedì, il giudice Benjamin Green ha affermato che i supervisori di Amazon hanno detto ai lavoratori che avrebbero perso gli aumenti regolarmente programmati e maggiori benefici se la società fosse stata costretta a lunghe trattative sindacali.

Il diritto del lavoro degli Stati Uniti vieta ai datori di lavoro di fare minacce o promesse per scoraggiare questa pratica.

I lavoratori del centro logistico JFK8 di Amazon a Staten Island hanno votato per aderire all’Amazon Labour Union (ALU) lo scorso aprile.

Green ha affermato che Amazon ha anche violato la legge federale sul lavoro nel 2021 rimuovendo un post da una bacheca interna che chiedeva ai lavoratori di firmare una petizione sostenuta dai sindacati per una vacanza pagata.

Ancora nessuna risposta ufficiale

Amazon non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Nemmeno l’ALU.

Il consiglio generale del consiglio, che funge da procuratore, sta cercando di utilizzare il caso per convincere il consiglio di cinque membri a vietare le riunioni antisindacali obbligatorie. Le cosiddette riunioni del “pubblico prigioniero” sono state per decenni uno strumento comune utilizzato dai datori di lavoro per scoraggiare la sindacalizzazione.

Green non si è pronunciato su tale questione perché i giudici amministrativi non possono creare un nuovo precedente legale. Ma il consiglio probabilmente si occuperà della questione se Amazon fa appello.

Amazon ha dovuto affrontare dozzine di reclami da parte dei lavoratori e dell’ALU mentre il sindacato tenta di organizzare magazzini in tutto il paese. La società ha generalmente negato l’illecito.